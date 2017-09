– Sabes, trabajé en la Comisión Cruz de Sudáfrica. Desde entonces, tuve el privilegio de visitar distintos países alrededor del mundo que atravesaron una transición similar. Ellos me preguntan: "¿qué hacemos?". Yo les digo que no me pregunten a mí, sino que se lo pregunten a ellos mismos. Porque cada país es diferente. Tenemos contextos diferentes, el aire que respiramos es diferente. Son situaciones diferentes, memorias diferentes, es una historia diferente. Pero creo que esencialmente hay tres puntos sobre los cuales yo me enfoco. El primero es hacer tu propio análisis. ¿Crees que la situación en la que está hoy tu país, o el mío, puede durar para siempre? ¿Nos terminará destruyendo?, ¿o estamos diciendo "dennos 20 o 50 años y lo resolveremos"? Nosotros llegamos al extremo en Sudáfrica, y ahí fue cuando dijimos "o nos matamos el uno al otro o nos sentamos." El primero es hacer tu propio análisis, no hay que ser Einstein. Sólo camina por la calle. Huele el aire, mira lo que está pasando. El segundo es sentarse a hablar. No con la gente con la que vas a coincidir, habla con tus enemigos. Yo trabajé con el arzobispo Desmond Tutu durante esos años en la comisión y el nos decía todo el tiempo que no alcanza sólo con amar a tu familia y amigos, sino que hay que amar a la gente que uno no quiere. Yo diría "bueno padre, usted es un arzobispo, usted puede decir eso". Yo no creo que sea posible amar en ese sentido. Pero tal vez lo que podemos hacer es empezar por hablar el uno con el otro, buscando la reconciliación. Y para mí eso es más que mera coexistencia, pero es menos que el perdón, es menos que el amor. Y si el perdón y el amor llegan, bueno, alabado sea el Señor, sería grandioso. Pero no creo que se necesite construir un país basado en el perdón. Se necesita construir un país sobre la base de la reconciliación, la confianza, la empatía. El tratar de ponerse en el lugar del otro. Lo único que pido a cambio es que tú hagas lo mismo. Mirémonos a los ojos. Y una vez que hayamos hecho eso, puede que peleemos o no, que estemos de acuerdo, pero nunca miraremos para el otro lado de nuevo. Habremos reconocido el problema. Y eso es lo que tenemos que hacer.