Hasta logró ser evasivo con gracia, cuando una periodista intentó sacarle algunas palabras sobre el tema del momento en España: el conflicto por el proceso separatista en Cataluña. "Ya tengo bastante con la política argentina… así que te agradezco que no me hagas la pregunta que me vas a hacer", se atajó. De todas maneras, no era la primera vez que el conflicto se colaba en la actual gira de promoción de Darín.