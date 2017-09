Sin dudas, la exposición "Tómame (soy tuyo)", traducción del original "Take me (I'm yours)" constituye uno de los puntos más altos de la bienal, por su propuesta, por los artistas que reúne, por el espacio expositivo y por invertir de manera radical las reglas archiconocidas que atañen a cualquier institución museística. Curada por una dupla formada por el alemán Hans Ulrich Olbrist, figura de peso en la escena internacional de arte contemporáneo, y el artista francés Christian Boltanski, la muestra toma por sorpresa al visitante, quien recibirá una bolsa de papel en el ingreso, para que guarde allí todas las obras que quiera y pueda llevarse. La mayoría, pergeñadas por artistas de todas partes del mundo, se exhiben en carritos de supermercado, una imagen inusual en cualquier museo. Así, buscan reflexionar no sólo sobre las reglas del juego puertas adentro de una institución, o sobre las reliquias que allí atesoran, o del permanente "prohibido tocar", sino también, sobre el consumo que atraviesa a la sociedad actual. En el ingreso, el árbol de los deseos de la japonesa Yoko Ono, invita a escribir en etiquetas de papel una intención y colgarla en alguna de las ramas, como ya se vio en el Malba. Dentro de la sala, hay fragmentos de canciones del rosarino Adrián Villar Rojas, varios textos performativos del escritor Alan Pauls -disponibles en hojas que cuelgan de las paredes en cada sala- y que se interrogan sobre esta misma exposición; una inmensa alfombra de caramelos azules envueltos en celofán del cubano Félix González Torres, o un rompecabezas magnético de Jorge Macchi, titulado "Diáspora". Cada una de las mil piezas está numerada y firmada por el artista, junto a la leyenda "Tome una y sólo una pieza de este rompecabezas. Llevela a su casa y póngala en la puerta del refrigerador". Hay tinta y rodillos de esponja para intervenir un gran lienzo, del artista chino Aaajiao, hay galletas de la fortuna. Y también hay deseos desparramados por el piso de la sala, poética idea de la polaca residente en París Angelika Markul, que consiste en un ventilador en funcionamiento, bolsitas plásticas y una instrucción: "Tome una bolsa, llénela con aire, ate firmemente, pida un deseo, déjelo volar con el viento", exhorta la obra titulada "Gone with the wind". Es difícil saber cuántas de estas piezas llegarán enteras al cierre de la muestra, prevista para el 5 de noviembre, ya que muchas han comenzado a desaparecer, como la del portugués Artur Barrio (1945, Portugal), quien ofrecía pan, café y botellas de vino, para que el público incorpore "experiencia a su vida", y que desaparecieron de modo casi instantáneo. "Llévame (soy tuyo)" es un juego, una exposición lúdica y no por eso menos reflexiva, con obras que serán fragmentadas y diseminadas por el hogar de cada uno de los visitantes, bajo la consigna de hacer todo lo que normalmente no se puede en una exhibición. En el museo de Avenida del Libertador 1902.