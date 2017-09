"Tuvimos una amistad para nada banal, muy profunda, rescato eso —dice Torrejón—. Era una persona de una elegancia conmovedora. Tenía una formación en arte muy grande y un uso del color increíble. Tenía un gran ojo para ver la obra de otros. Así como te digo esto, también me recuerdo llorando por los pasillos de ArteBA persiguiéndolo. Se ponía celoso porque había colgado a otros artistas. 'Esta es una perra y no me gusta', decía. 'Ese gordo es un animal, mirá lo que pinta'. Y yo le decía: 'No seas cretino', en el llanto. Y después venía y me traía algún cuadro, ¡pero que no era de él! Yo me sentía reducidora de obra. Era genial. Tuvimos una amistad para nada banal. Que a la vez era respetuosa de la privacidad de cada uno. Era un lord en mi casa. Los roommates perfectos."