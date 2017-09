En realidad, los debates sobre la identidad sexual de Alejandro son un anacronismo. En el mundo antiguo no existía el concepto de homosexualidad. Esa atracción no era juzgada: se la consideraba normal y parte de la naturaleza humana. En cuanto a los historiadores que, por sus matanzas, lo han comparado con Hitler o Stalin, el profesor Robin Lane Fox, titular de la cátedra de Historia de la Oxford University, dice: "Creo que sus prejuicios modernos los llevan a mal puerto. Alejandro nació rey –no derrocó una constitución, como Hitler–. No tenía idea de que era la limpieza étnica o racial. Quería incluir en su reino a los pueblos conquistados".