Pero César no sólo fue ungido por la sabiduría política y por la estrategia militar: también por el arte literario. Llevó cada una de sus campañas guerreras y de sus conquistas al libro, con pluma lujosa, precisa y concisa: la biblia que por siglos, y hasta la fecha, se le exige a un periodista. Su mayor obra, Comentarios a las Guerras de las Galias, sigue siendo un ejemplo de perfección narrativa y de reflexión, y modelo obligado para todo aprendiz de cronista, y hasta de novelista de non fiction.

Y es bien sabido que Napoleón Bonaparte, José de San Martín, Erwin Rommel (El Zorro del Desierto), Bernard Montgomery (su inglés vencedor), y George Patton, el general-estrella Made in USA de la Segunda Guerra Mundial, fueron obsesivos lectores de César y aplicaron sus tácticas guerreras. En especial, aquellas en las que la audacia predominó sobre la cautela, simblolizada en su célebre "Alea iacta est" (La suerte está echada), que dos veces pronunció: al cruzar el Rubicón, corto río del nordeste de Italia, pese a la prohibición del Senado de no entrar en esas tierras (el acto generó una guerra civil), y al emprender la campaña contra el poderoso Vercingétorix, lider de las Galias (Francia), al que hizo morder el polvo de la derrota.