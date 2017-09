Que en sus memorias, narró así: "Tenía yo ocho años y cuatro meses cuando un día, en mi cuarto, me brotó a raudales sangre de la nariz. Mi abuela me subió a una góndola y me llevó a la isla de Murano, donde –acurrucada en una choza– vivía una vieja con siete gatos, y fama de bruja. Me metió en un cajón, lo cerró, me sacó luego de un largo rato, la sangre paró, y la vieja me desnudó, me frotó con ungüentos, dijo unas extrañas palabras… y se embolsó un ducado". Dice también que desde ese día no volvió a sangrar, y que su memoria aumentó "hasta tal punto, que en menos de un mes aprendí a leer".