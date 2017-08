Rigurosa en cada línea, Kerjan rastreó no sólo la obra completa de Capote –citada al final con sus datos esenciales–: también su vida, sintetizada en una útil y completa cronología ideal para buscadores de perlas…

Y por supuesto, recupera su voz en una colección de recuerdos de alto lirismo, como este fragmento:

"Para mí, la dulce furia de la trompeta de Armstrong, la ronca exuberancia de sus gestos, son en cierto modo como la magdalena de Proust: hacen que vuelvan a levantarse las lunas del Misisipi, evocan las luces fangosas de las ciudades ribereñas y el sonido de las sirenas en el río, que se parece al bostezo de un caimán. Oigo la embestida del agua mulata contra los flancos del barco. Sigo oyendo el compás marcado con el pie de ese Buda burlón al tocar The Sunny Side of the Street, para acompañar sus rugidos…".