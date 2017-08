"Así como habla la gente, así es la gente, decía Borges. Pero mucho antes lo dijo la Biblia: `Habla si quieres que te conozca´. Conclusión: la Biblia se adelantó al psicoanálisis. El lenguaje no miente. Y su milagro sucede en cualquier rincón… y a veces en una sola palabra. Un `sí´o un `no´pueden desencadenar una guerra. Una mujer dice `te quiero´, y te cambia la vida. O dice `no te quiero´, y también te la cambia. A veces bastan dos para urdir el código secreto de una familia. Nosotros, los Blaisten, pasamos de tener mucho dinero a la mishiadura absoluta. Una de mis dos hermanas casaderas tenía un pretendiente, Bernardito. `Celina, convidale algo a Bernardito´, le dijo mi madre. En casa sólo había… once galletitas de agua. Mi hermana, para calificarlas, para adornarlas, le dijo: `Sirvasé, joven. Son… sequitas´. La frase quedó para siempre en el lenguaje familiar. Así comiéramos faisán, caviar, isla flotante, decíamos `son sequitas´, nos reíamos como idiotas, y la gente que nos rodeaba no entendía ni jota".