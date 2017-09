— No, no, creo que la categoría izquierda/derecha estalló en el aire hace ya muchos años. Con el gobierno que más inversión social ha hecho en la historia argentina es difícil utilizar una categoría de derecha. Las tarifas sociales, la reparación histórica de los jubilados no son medidas que estén en el imaginario de la derecha. Creo que tenemos un gobierno contemporáneo. La contemporaneidad se expresa de otra manera. Uno de los programas que hemos tenido en la Argentina desde la narración política en general, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, es la nostalgia, la idea de que alguna vez fuimos algo que hemos perdido. Y entonces, la meta en lugar de estar adelante está atrás. Volver a Sarmiento no podemos, me encantaría, pero el país de fines del siglo XIX ya no existe. Entonces nosotros muchas veces lo pensamos eliminando aquellas palabras, aquellos verbos que comiencen con el "Re", recuperar, restaurar, reconstruir. No tenemos que reconstruir, tenemos que construir el sistema educativo de este siglo. Tenemos que construir la economía argentina del siglo XXI, porque no vamos a ser nunca más aquel país que fuimos, para bien y para mal… Por eso a mí me atrae tanto la dimensión generacional del gobierno, y esa dimensión no la podés o no se puede atravesar a través de las categorías clásicas del análisis político. Una educación pública de calidad, ¿es de izquierda o de derecha? Que tengas trabajo de calidad cuando salís de una educación pública, ¿es de izquierda o de derecha? Que los jubilados ganen bien, ¿es de izquierda o de derecha? Que las fuerzas de seguridad nos protejan, ¿es de izquierda o de derecha? Que nos integremos al mundo, que dejemos de ser la economía o una de las economías más cerradas del planeta, ¿es de izquierda o de derecha? La categoría ya no funciona para poder encuadrar la época. Macron, ¿es de izquierda o de derecha? Sí, por supuesto, lo que hay, y a mí me parece que eso es el eje profundo sobre el cual se construye Cambiemos y su propuesta es generacional y tiene que ver con valores, la democracia, lo que decíamos al principio, la democracia, el pacto democrático de los argentinos de 1983 debe ser conservado porque es como la garantía, la tabla de pique para que nuestro país salga adelante.