— No, primero me abrí porque lo conté. Lo he contado. Al compartirlo te das cuenta que todo el mundo tiene dolores, que tú no eres ningún caso excepcional. Porque hay una tendencia a preguntarse ¿por qué me pasa a mí? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no te va a pasar a tí? Y me dio una cosa que es maravillosa y que me ha servido mucho desde entonces: me quitó el miedo. ¿Qué cosa peor me puede pasar? Ya me pasó, ya lo sobreviví y lo sufrí a fondo. Y no hay nada malo en el sufrimiento, se puede salir de eso, también hay verano invencible en la mitad del sufrimiento. Cuando me separé de Willie la gente decía: "bueno, por Dios, qué horror, imagínate, a tu edad". No era ni un diez por ciento de lo que me pasó con Paula así que lo pasé volando. Volando.