— Estoy de acuerdo con eso, creo que la aceptación acrítica hace daño siempre, no tiene sentido una "recuperación" y "seguir con las banderas" cuando el contexto absolutamente es otro. Un joven hijo de uruguayos en Suecia me lo hizo saber de manera vivencial. Estaba surgiendo el movimiento H.I.J.O.S. y él me dice que su mamá y su papá eran militantes del PC en la década del setenta. Eran los noventa, cayó el muro de Berlín y él decía que "el comunismo internacional es otra cosa que hoy en día no tiene nada que ver, por lo que no puedo decir que continúo con las banderas de mis padres". Cualquiera que reinvindica y dice que es la misma lucha…bueno, no es la misma lucha. El sentido de las confrontaciones políticas eran muy diferentes de las de hoy. La lucha armada de los años setenta hay que entenderla en ese contexto, cuidando de no caer en anacronismos.