Siempre hay alguien en algún lugar escuchando una canción de Bob Marley y sonriendo. La música es la causa y la sonrisa la consecuencia. Pero el reggae no puede ser nunca debe funcionar como un soporífero. "Abre tus ojos, mira dentro. ¿Estas satisfecho con la vida que estás viviendo?", canta el músico jamaiquino en su emblemática canción "Exodus". Ese espíritu en alerta —como un disfrute activo, más nunca un adormecimiento— es el que se embandera este fin de semana en el Festival Internacional de Reggae. El sábado 2 desde las 14 horas tocarán en el Parque Sarmiento Julian Marley, The Real Sound of Black Uhuru, Gondwana, Klub y muchas bandas más. La entrada es libre y gratuita; el canto a la paz, también.