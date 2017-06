Domingo 4 de junio

16 horas: Proyección del documental Mariza and the story of fado, de Simon Broughton (Auditorio 513)

17 horas: Conferencia de Sara de Melo Pereira sobre Las imágenes del fado (Auditorio 511)

19 horas: Concierto de la cantante Mariza (Sala Sinfónica)