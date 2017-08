"También vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que en México sigue habiendo mucha pobreza y el libro sigue siendo un artículo de lujo en muchos sentidos. Entonces esa parte nos pesa y me atrevo a decir que es igual en América Latina. Ayer estuve en una escuela humilde de acá, de Chaco, y los chicos son chicos en todos lados. Me refiero a que los niños son idénticos en todos los países y en todos los estratos sociales. Eso a mí siempre me ha encantado. Pero hay chicos que tienen la mochila llena de libros y hay chicos que nunca han tenido un libro a su nombre, entonces tienen que recurrir a las bibliotecas o leer en línea. Pero creo que poco a poco iremos recuperando esos terrenos que nos están arrancando las pantallas. O bien apropiarnos los autores de las pantallas", dice y continúa: "Yo no tengo miedo de recomendar que mis libros se lean en digital porque a fin de cuentas también el llegar instantáneamente a un sitio es una de las grandes ventajas de la tecnología. Ayer mismo me preguntaban dónde se consiguen mis libros. Pues aquí mismo, con una conexión a internet. Yo no descarto eso y de hecho lo promuevo bastante. También en las escuelas humildes que de pronto hay una o dos tabletas y eso puede ser maravilloso: ahí está el universo entero y creo que vale la pena mencionarlo."