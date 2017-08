Resistencia, Chaco. Enviado especial.- "La mejor época para venir al Chaco –comenta una de las organizadoras– es el fin del invierno". En el cielo despejado, profundamente celeste, el rosado de las flores de los lapachos, el árbol característico de la zona, vuelve al paisaje urbano un mantra de colores. El sol potencia el efecto. "Holiday en Chaco" dice la canción pero las dos tráfics que llevan cuatro decenas de escritores, especialistas e intelectuales al 22° Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura no los trajo precisamente a Resistencia a descansar. Al ingresar al Centro de Convenciones, la multitud es imponente: 3.500 personas aguardan a que suba el gran gestor de todo esto. "Impresionante, realmente impresionante" son las primeras palabras que suelta Mempo Giardinelli en el acto de apertura. No es para menos: en un contexto donde sobran los que anuncian la muerte del libro, apostar a la lectura se torna –en palabras del escritor chaqueño, que acaba de cumplir los 70– un acto de resistencia: "Es hora de desempolvar los buenos viejos clásicos para recurrir a la resistencia. No sólo por el nombre de nuestra ciudad, también como uno de los imperativos del ahora: resistir". Pero no sólo hacía referencia a la cuestión técnica, también está la parte social, el contexto coyuntural. ¿Cuál es el presente que vive nuestro país? ¿Cómo incide la política económica en la literatura? ¿Qué significa este foro (y su gran poder de convocatoria) hoy?