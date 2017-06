"Muchos de los editores de esta feria también vamos a la Feria del Libro. No es una contraferia, pero la propuesta es distinta, está hecha en pocos días. La Feria del Libro es un monstruo gigantesco, el nuestro es más cercano y chico; chico en el buen sentido, no es precario. Además, no creo que ninguna de estas editoriales esté pensando en ser multimedio. Hay otras experiencias de organización más cooperativa, no es que está provocando un monstruo que se va a comer a los demás. Hay una idea de editar otros temas, otras cosas. Muchas de estas editoriales, como la nuestra, es convertirlo en tu laburo, no es un hobbie y un pasatiempo. Querés que vean que también tu laburo crece", sostiene Kahn.