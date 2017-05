"Vemos como positivo que, después de varios años de trabajar con públicos muy diversos para que se sientan convocados, hayan venido. Esto no quiere decir que antes no vinieran, digo que ahora, a través del programa cultural nuestro y de los expositores, hay convocatoria visible y elocuente para ellos", destaca también Oche Califa hablando de los más chicos: "Nosotros crecimos mucho con el público juvenil, con el encuentro nacional de booktubers lo vimos: la sala estaba llena y teníamos que rotar porque había espera, tuvimos más de 1.200 chicos ahí. Además, entrando por el Pabellón Ocre tenemos cuatro clubes deportivos con hermosos stands y con actividades diarias que trajeron un público que tal vez no vendría si no a la Feria".