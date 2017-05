Así que exhumé mi viejo y amarillento árbol genealógico. Lo cotejé con uno posterior: el que incluyó la RAE en el volumen conmemorativo publicado por los cuarenta años de la novela (2007). Una fuente fiable, que me certificó que el mío no estaba mal. De paso relevé otros en Internet: en su mayoría me parecieron feos y pobres, reducidos a puros nombres y parentescos, nada más.