-¿Conoces el poema El camino no elegido, de Robert Frost(*)? Hay un hombre que va por el campo y se enfrenta a dos caminos, dos posibilidades. El poeta cuenta que eligió un camino pero durante toda su vida sigue pensando en el camino no elegido. Creo que en este libro todos los personajes tienen un camino no elegido, desde la abuela y su "amor de barco" hasta Dori o Inbar. El camino no elegido no tiene que ver no solamente con la familia o el amor sino con el país y la patria. En la vida real normalmente no tenemos oportunidad para viajar de regreso y tomar por el camino no elegido, pero en nuestra imaginación, en el libro por ejemplo, los personajes sí lo tienen.