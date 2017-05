-Desde que El lector se volvió un éxito mundial, he recibido muchas invitaciones, como esta invitación a Buenos Aires, y me siento en casa en este mundo, de una manera que creo que, aún si hubiera viajado mucho, no habría sentido. La gente me conoce, conoce una parte de mí, y conversaciones como ésta, no son conversaciones entre perfectos desconocidos. Conocer lectores, mis lectores… Y después puedo intentar saber algo de ellos, y ellos me conocen. Y me siento como en casa en el mundo, que de otra manera creo que no hubiera sido posible, y eso es maravilloso. Y vivimos más vidas, estamos como en casa en más mundos, conocemos más personas. Y de alguna manera las personas que conocemos en los libros pueden tener casi tanta vida como las personas que conocemos.