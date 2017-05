-Es raro porque cuando yo salí en libertad, uno de cada tres años de mi vida había estado preso. O sea que había estado 10 años con cierta conciencia del mundo y los otros 10 años que tenía conciencia del mundo había estado en la cárcel. Hoy ya es uno de cada seis. Envejecer tiene estas ventajas. Me he olvidado muchísimas cosas de las cárceles y eso me hace muy bien. Me olvidé del nombre de los torturadores que antes lo sabía, me olvidé el nombre de aquellos guardias que me trataron mal y desgraciadamente me olvidé también de los nombres de los que me trataron bien. Pero hay una cosa que es como si te metieran en una heladera, o sea en una experiencia general más allá de todos los dolores o alegrías o dificultades o todo lo que tiene esa experiencia de estar encerrado en la cárcel, que es un lugar muy feo, muy horrible. Yo caí preso con 20 años, salí pocos días después de cumplir 30, pero era como que en mi cabeza tenía 19 o 20 años. Y yo ya tenía 30 para 31. Entonces de golpe alguien me paraba en la calle y me decía señor y yo no podía darme cuenta de que tenía 10 años más. Cuando, por ejemplo, yo iba a buscar un trabajo y alguien me decía: ¿tu currículum de los últimos 10 años? Cárcel. ¿Qué hiciste en estos 10 años? Estuve encerrado. A los 40 años me pasaba. Yo a los 40 tenía el currículum de alguien diez años menor, y eso que hice millones de cosas durante los 30 años, realmente hice tantas cosas durante los 30 y los 40 que no sé cómo sobreviví porque trabajaba 18 horas por día pero, aún así, siempre tenía, siempre tengo como diez años menos y entonces eso hace que en algunas cosas soy como una persona de 80 que ya pasó por todo y en otras cosas tengo 18 años. Estoy como desajustado en el tiempo. Eso es lo único negativo de la cárcel que veo que quedó en mí. No sé muy bien qué edad termino de tener. A veces tengo 80. A veces tengo 18.