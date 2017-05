Pero no solo en el frente "oficial" hay contradicciones. Del lado de la "clandy", Jackson pone en boca de una militante dudas que tienen la misma raíz humana: "Muy bien; era posible aislar, castigar, incluso reformar a un criminal, un enemigo del Pueblo, en una de esas tristes jaulitas de apenas dos metros cuadrados. Pero, ¿sería correcto recluir en un espacio tan miserable a quienes eran indiscutiblemente inocentes? Por Dios. El Movimiento mismo había utilizado muchas veces sus contactos, tanto nacionales como internacionales, a favor de sus propios compañeros encarcelados, para quejarse ante las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, o ante cualquier otro foro burgués que escuchara sus protestas, sobre unas condiciones materiales que no eran peores que las de acá. (…) De acuerdo. Pero es algo más profundo. (…) Lo que me molesta es eso de matar; no en defensa propia, sino (…) para anticipar situaciones. (…) ¿Podemos seguir usando los métodos de aquellos contra quienes estamos luchando precisamente debido a sus métodos, sin acabar siendo exactamente igual que ellos? Nos vamos corrompiendo más cada día. Y hay tantos antecedentes históricos de gente que comenzó como nosotros, Robespierre y gente como esa…".