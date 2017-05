La búsqueda es generar que la lectura de un poema sea, en sí, una experiencia, pero no solo para los que participaron del taller, sino para el público que lo ve por televisión. "En el taller, leer a un poeta y escribir inspirándose en ese poema son parte de la misma experiencia. En el caso de los espectadores, la escritura queda mucho más librada a lo que haya podido o no suscitar el programa", explica Ruth Kaufman. "En la Feria del Libro se me acercaron dos televidentes para contarme que a partir del programa de 'La lluvia', de Arnaldo Antunes, se sentaron a escribir. Uno fue un señor de 86 años; otro fue el papá de una televidente escritora que tiene 6 años", comparte con Infobae.



La elección de los poemas es de Kaufman, y responde tanto al gusto personal de la autora como a las posibilidades que aquellos tengan para generar consignas de lectura y escritura. Cuenta que no ha sido fácil elegir solo ocho autores y su correspondiente poema, pero le gratifica imaginar que cualquiera que haya visto el programa pueda salir al encuentro de ese autor del modo que sea (por internet, en una biblioteca o librería). "Todo el programa apunta a la lectura intensiva y al contacto multidisciplinario con un solo texto".