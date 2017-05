Luego, al referirse a las nuevas tecnologías, señaló que "hay muchos menos efectos, o yo percibo muchos menos efectos, del impacto enorme que las redes sociales y las nuevas tecnologías han tenido en la sociedad sobre la literatura. Con la aparición de los blogs, por ejemplo, se prometieron nuevos formatos narrativos y lo cierto es que los blogs ya entraron en un declive y a los nuevos formatos narrativos yo nos los terminé de ver. Por supuesto que hay nuevos formatos y la literatura puede nutrirse de eso; ahora las nuevas tecnologías no deberían servir de excusas, no habría por qué cargárselas a los escritores que, de por sí, son escritores de un lenguaje pobre. Me parece que es como una coartada. Manuel Puig, por poner un caso de un escritor que se contrapone a Saer y yo esquivo esa disyuntiva, con textos cortos que correspondían a una postal, hizo gran literatura". ¿Qué diría Saer de estas nuevas tecnologías? "No soy quién, porque lo conocí muy poco, pero se reiría".