"El peor café es mejor que ningún café". Radical, el cineasta David Lynch. Y es tal su obsesión por la bebida que ha creado su propia línea orgánica de granos: "El café es parte de lo que llamo 'el arte de vida'. Disfruto de sentarme en bares y pedir café y pensar para poder pergeñar diferentes ideas. El café siempre me pareció un conductor de ideas y pensamientos, pero no solo eso, también su sabor va más allá de todo. Tanto es así que un amigo me ofreció crear mi propia línea, probé diferentes blends y ahí nació The David Lynch Signature Cup Coffee, me gusta mucho y tomo unas siete tazas grandes por día".