—Lo que me parece interesante que no estaba en Houellebecq, que no llega a estar en Ampliación del campo de batalla, son algunos cambios que tienen que ver con eso, por ejemplo, vinculados con internet. Uno podría pensar que en el año 94, cuando lo escribe y, dice, los lindos acceden al placer y los feos no, veinticinco años después, con las herramientas de las redes sociales, por ejemplo, aquellos que antes estaban desplazados de este mercado del deseo encontraron puertas que habilitan y reescriben ese campo de batalla. Por supuesto, se abren nuevos problemas y discusiones; me parece interesante que ahí Houellebecq, por una cuestión cronológica y como la ciencia cambió, no pudo llegar a ver que los feos iban a tener su momento de, digamos, entre comillas, de venganza, de reingreso a este mercado del placer. Ahí está el problema: cómo los que supuestamente no tienen las condiciones de belleza, que es otro tema que trata y trata, organizan su deseo y su placer. Cómo los que nos cumplen con los famosos parámetros de belleza pueden rehabilitarse en el intercambio de placer. ¿Por qué los que antes no accedían reclaman el acceso y la idea de que aquello que legitimaba la belleza antes ha sido deslegitimado? Esta cuestión de que la belleza es relativa es un problema muy contemporáneo en otras discusiones y eso me parecía interesante. Houellebecq leído sirve como puerta de acceso a cuestiones que uno ve todo el tiempo.