Le gustaba decir que sus personajes, perdedores solitarios y melancólicos, eran "personas comunes puestas en una situación límite". "Quizás lo único que me propongo al escribir es quitarle a la literatura cierta solemnidad que tiene. Me importan los lectores, divertirme escribiendo y abrir un mundo que mezcle la aventura con la política y el humor", aseguraba. Le gustaba decir también (aunque no era cierto), que tenía poca relación con la crítica. Y digo que no era cierto porque estaba pendiente tanto de las reseñas como de su lugar entre los académicos, algo que particularmente lo obsesionaba.