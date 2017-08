Eva Casado no podía creer lo que veía cuando su primo le presentó la foto de una joven en la Tomatina de Buñol de 2010. La sonrisa, los ojos, la nariz… todo era identico, ¡pero no era ella! La búsqueda no tardó en viralizarse, pese a la suspicacia que había levantado durante el fin de semana la falsa (y atrapante) historia de un sujeto en Twitter que narraba la aparición de un supuesto "otro yo".