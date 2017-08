Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que todo continuaba. "Al llegar a mi edificio el portero me ha saludado y me ha pedido que me acercase a su garita. 'Pues sí que has vuelto pronto', me ha dicho. Le he contestado que bueno, que no tanto, que llevo una semana fuera. Ahí me ha mirado raro. Me ha dicho que no, que acabo de pasar por allí. Que le he pedido si podía guardarme una cosa y dármela cuando volviese".