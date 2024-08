Nvidia busca recuperar máximos mientras el gasto en IA sigue en auge

Nvidia se beneficia de la bonanza en el gasto de inteligencia artificial que impulsa su crecimiento en el mercado. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Con preguntas girando en torno a la política de la Reserva Federal, el estado de la economía y la carrera presidencial de Estados Unidos, al menos una cosa parece clara en Wall Street: el gasto en inteligencia artificial sigue siendo una prioridad central.

Las empresas están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en la creación de infraestructura y servicios de inteligencia artificial, lo que hace que los beneficiarios (en particular Nvidia Corp.) tengan casi aseguradas sus perspectivas de crecimiento. Los resultados del fabricante de chips que se darán a conocer la semana próxima aportarán más claridad sobre la demanda de inteligencia artificial y podrían hacer que las acciones vuelvan a alcanzar niveles récord.

“Estamos muy lejos de terminar la construcción de la infraestructura de IA, y eso nos da una muy buena perspectiva en términos del crecimiento que podemos esperar en los próximos años”, dijo Erik Swords, gerente de cartera principal de Voya Investment Management.

En lugar de estar en las últimas entradas de este tema, “apenas hemos salido del banquillo”, dijo Swords. “Por lo tanto, si bien veremos volatilidad en el corto plazo, no tengo ninguna preocupación sobre cómo se cotizarán estas acciones de hardware de IA en el mediano o largo plazo”. Las acciones de Nvidia registraron pocos cambios el miércoles 21 de agosto.

Los inversores han examinado los niveles de gasto con más atención en esta temporada de resultados, en algunos casos castigando a las acciones por favorecer el gasto de capital en lugar de políticas más favorables para los accionistas. Las preocupaciones sobre los rendimientos de las inversiones en inteligencia artificial contribuyeron recientemente a una ola de ventas en el sector tecnológico, aunque esa caída fue fácilmente aprovechada en medio de señales de que el crecimiento económico sigue siendo resistente y una creciente confianza en que el gasto en inteligencia artificial en sí se mantendrá fuerte.

Las empresas de hardware y chips de inteligencia artificial han liderado el repunte del Nasdaq 100 desde su mínimo de agosto, con Nvidia como la de mejor desempeño del índice, subiendo casi un 30% y a solo un 6,1% del máximo histórico, según su último cierre. Sus pares Micron Technology Inc., Marvell Technology Inc., Super Micro Computer Inc., Broadcom Inc., Advanced Micro Devices Inc. y ARM Holdings Plc han protagonizado el repunte.

La inversión masiva en infraestructura de IA por parte de las grandes tecnológicas sostiene el rendimiento de las acciones de Nvidia. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Los resultados de Nvidia se conocen unas semanas después de que un grupo de megacapitalizaciones (entre ellas Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc., que juntas representan más del 40% de los ingresos de Nvidia) anunciaran su compromiso con el gasto en IA. Las sólidas ventas mensuales de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. también apuntaron a una sólida demanda de IA.

Los directores ejecutivos de los gigantes tecnológicos, incluidos Alphabet y Meta, han dicho que preferirían gastar más de lo debido en inteligencia artificial que arriesgarse a invertir menos de lo debido en esa tecnología. Estos comentarios, teniendo en cuenta los bolsillos profundos de estas empresas, sugieren que el gasto en inteligencia artificial seguirá siendo duradero incluso si el contexto económico se debilita.

“A todos los efectos, las empresas de este tamaño no tienen límites en sus recursos y pueden invertir durante años en IA si sienten que perder oportunidades pone en riesgo su dominio”, dijo Bryant VanCronkhite, gerente de cartera sénior de Allspring Global Investments.

Se espera que la construcción de infraestructura de IA sea enorme y duradera. Según Needham, que citó una conversación que tuvo con el director ejecutivo de una empresa de infraestructura de IA generativa, la inversión en la infraestructura de centros de datos necesaria para respaldar GenAI podría alcanzar los USD 6 mil millones.

Aun así, hay evidencia de que el mercado no aprecia plenamente esta tendencia. Solita Marcelli, directora de inversiones para las Américas de UBS Global Wealth Management, estima que el gasto de capital de las grandes tecnológicas podría aumentar hasta un 25% en 2025, muy por encima de la expectativa de consenso de un crecimiento del 10-15%. Esto “es especialmente positivo para los facilitadores de IA en el campo de los semiconductores”, escribió.

El gasto en IA aún no se ha traducido en una mejora drástica del crecimiento y la eficiencia de los principales clientes de Nvidia. Sin embargo, los analistas confían en que el ritmo actual de desembolsos sea sostenible. Morgan Stanley escribió que la intensidad media del gasto de capital (una medida del gasto de capital en relación con los ingresos) es de aproximadamente el 25%, lo que calificó como “un nivel saludable”. Además, la relación entre el gasto de capital y el Ebitda “muestra un flujo de caja suficiente para el gasto”.

Los resultados de Nvidia “disipará las preocupaciones e impulsará el repunte del precio de las acciones para la cadena de suministro de IA en general”, escribió el analista Charlie Chan. Sin duda, algunos todavía no están convencidos de que el gasto en IA será suficiente para seguir impulsando las acciones de hardware de IA, dado que se negocian a múltiplos que dejan poco margen para la decepción. Algunas empresas del grupo, incluidas Super Micro y Dell Technologies Inc., han tenido dificultades para recuperar el impulso de principios de este año, incluso con la fortaleza reciente.

“La valoración de Nvidia puede justificarse si se puede garantizar la sostenibilidad del flujo de ganancias, pero los riesgos parecen mayores porque las empresas que realizan el gasto pueden verse recompensadas si dejan de invertir, mientras que el hardware solo tendría desventajas”, dijo VanCronkhite de Allspring. “No estamos en el punto en el que los inversores estén listos para deshacerse de las acciones, pero están empezando a hacerse preguntas sobre el retorno de la inversión de la IA, y ese es el primer paso antes de que las acciones se vuelvan más dramáticas”.

Gráfico tecnológico del día

Las acciones de Netflix Inc. subieron un 1,5% el martes y la empresa de streaming de vídeo cerró en un récord por primera vez en casi tres años. La acción ha subido más del 40% este año, superando fácilmente a otras acciones de streaming a medida que se concreta su estrategia para mejorar la rentabilidad.

Principales historias tecnológicas

-Microchip Technology Inc. dijo el martes que sus servidores fueron afectados por un ciberataque que obligó al fabricante de chips estadounidense a cerrar algunos de sus sistemas y reducir sus operaciones.

-Walmart Inc. recaudó alrededor de USD 3.600 millones con la venta de su participación en la firma china de comercio electrónico JD.com Inc., poniendo fin a una asociación de ocho años que parece estar dando rendimientos decrecientes en medio de un panorama desafiante para los gigantes tecnológicos chinos.

-El rápido aumento de las acciones de Ola Electric Mobility Ltd. está reivindicando el impulso del fundador de cotizar la empresa a pesar del escepticismo inicial sobre la valoración.

-Condé Nast ha firmado un acuerdo plurianual con OpenAI para licenciar el contenido de la empresa de revistas, el último acuerdo de medios de alto perfil para la startup de inteligencia artificial.