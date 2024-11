El chofer se fue y la dejó sola en el colectivo: “Pensé que había ido al baño, pero lo veo tomando un café”

Lu se quedó sola en el colectivo mientras el conductor aparentemente tomaba un café (@lupriietooo)

Entre los miedos comunes de los pasajeros al abordar un colectivo están: quedarse dormidos y perder la parada, sufrir un accidente o el robo de sus pertenencias. Pero quedarse encerrado en el vehículo, completamente solo y sin conductor a la vista, no suele figurar entre los temores habituales.

Esto fue lo que le ocurrió a Lu Prieto, una influencer que compartió en TikTok la inusual y surrealista experiencia que vivió mientras viajaba en un colectivo por España. El video titulado “me quedo todo el día en el autobús”, rápidamente acumuló 1,2 millones de reproducciones y más de 131 mil “me gusta”, generando miles de comentarios sobre el desconcertante momento.

En el clip viral, la joven apareció sentada en el vehículo vacío, evidentemente confundida y tratando de entender por qué, después de cinco minutos, el conductor no regresaba: “Estoy en un autobús. Se bajó el conductor literalmente. Es que les voy a mostrar porque me quedé sola”, comentó en tono tranquilo ya que se tomó la absurda situación con humor.

“El chofer se fue a tomar un café”

Lu compartió en la descripción del video que es la segunda vez que atraviesa esta insólita situación (@lupriietooo)

Mientras los minutos avanzaban, Lu se mostró cada vez más preocupada: “Digo, habrá ido a hacer pis”, pero después continuó: “No, es que no fue a hacer pis. Lo estoy viendo en la terraza de un bar tomando un café”, explicó sorprendida. La creadora de contenido dijo que no lo grabó por miedo a ser denunciada, pero la desesperación continuaba: ”Por favor, ¿podés aparecer? Entro a clase en menos de una hora, tengo que ir a casa a cambiarme porque vengo de trabajar”.

Lo que también llamó la atención fue la descripción del video en la que contó que ya es la “segunda vez que le pasa”. Completamente desorientada, Lu intentó mantener el buen ánimo y documentó la situación para sus seguidores.

Las reacciones al TikTok: “Es mi papá”

La escena se volvió todavía más insólita cuando una persona en la sección de comentarios aseguró ser la hija del conductor desaparecido: “Jajaja es mi padre, me lo dijo”, confirmó. Los usuarios trataron de ofrecer explicaciones sobre la posible pausa del chofer, indicando que en muchas rutas es común que los conductores tengan descansos programados para tomar un café o ir al baño. Pero la tiktoker aclaró que el vehículo todavía estaba a cinco paradas de llegar al final del recorrido, lo que resultó todavía más extraño para los seguidores que trataron de encontrar un motivo de su descanso.

Además, ella explicó que no tenía problema con que el hombre se tome un recreo pero “que me avise y me voy caminando”. La escena concluyó con la joven resignada y con la duda de si lograría llegar a tiempo a su clase, después de un viaje que, para ella, parecía haberse vuelto interminable.