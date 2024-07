Alquilaron una casa en la montaña y se encontraron con una situación inesperada: “Hay que irse de acá ya”

El video tuvo más de 500 mil reproducciones y superó los 40 mil likes (@Lauradejose3)

Alquilar una casa en la montaña y disfrutar de los paisajes durante varios días es un gran plan para hacer con amigos en el verano. Lo que Laura y su grupo no esperaban es que fuesen a pasar una noche tan accidentada.

Un grupo de chicos alquiló, a través de una aplicación, una casa en la montaña. Lo que parecía ser una gran experiencia terminó en un terrible fiasco. La casa tenía una plaga de abejas y de polillas que se colaban en las habitaciones por culpa de un mosquitero roto.

Después de unas horas de lucha y, con algunas picaduras de por medio, los chicos aseguraron que la situación era insostenible. Con los insectos invadiendo cada rincón de la casa y los huéspedes desesperados por encontrar una solución, decidieron llamar al propietario.

Luego de unos minutos, la única respuesta que obtuvieron fue que probaran solucionar el problema ellos mismos o buscar otra alternativa. A raíz de esto, intentaron contactarse con la plataforma de alquiler sin mucho éxito. “Me río por no llorar jajaja pero no es broma”, escribió Laura en el video que se viralizó en TikTok e indignó a sus seguidores.

Si bien, quedaron casi resignados por la falta de respuesta, no esperaron que todo se agrave. Cerca de las dos de la mañana, empezaron a escuchar cómo intentaron forzar la cerradura del lugar. Con el corazón acelerado y la adrenalina a tope, se dieron cuenta de que era el propietario de la casa cerrando las puertas con llave desde el exterior. Finalmente, la plataforma de alquiler les devolvió todo el dinero, pero no les quitó la mala noche que habían pasado, ni el susto que se llevaron y los chicos decidieron subir el video como descargo en sus redes.

Los chicos documentaron los momentos de terror que vivieron en la casa y el video generó indignación entre sus seguidores

El clip tuvo más de 500 mil reproducciones y superó los 40 mil likes. “Yo sería la de la sartén no tengo dudas”, “Con los precios del Airbnb te conviene más un hotel”, “Yo vivo en el campo y eso no es normal”, “El contenido que me merezco, gracias TikTok”, “En el campo hay polillas y abejas, es normal. Da la sensación de que hay más ganas de hacer story times que de disfrutar la experiencia”, “En un pueblo hay abejas, polillas, y ratones, estáis en una casa rural”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.