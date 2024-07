Grabó un video cuestionando la inseguridad en Barcelona y los españoles le respondieron duramente en TikTok

El video tuvo más de 600 mil reproducciones y superó los 13 mil likes (@Donttakeittooseriouslyy)

Una turista generó una gran controversia en TikTok al advertir sobre la inseguridad en Barcelona tras presenciar un robo en directo. Su video se suma a una creciente ola de testimonios que alertan sobre la inseguridad en la ciudad. En los últimos meses, numerosos turistas compartieron en las redes sus experiencias de robos en distintas ciudades de Europa, ofreciendo consejos a quienes planean recorrer el continente.

Daniela, una joven que estaba de paseo por Barcelona, relató su desafortunada experiencia mientras intentaba cenar en un restaurante céntrico con buenas reseñas. Debido a la falta de mesas disponibles, tuvieron que esperar en la barra junto a dos chicos. Cerca de ellos, un grupo de hombres que había terminado de cenar, pidieron la cuenta, pagaron y comenzaron a recoger sus pertenencias. Fue en ese momento cuando uno de ellos llamó al encargado de sala para informar que le habían robado unos lentes de sol muy costosos.

El responsable del lugar decidió revisar las cámaras de seguridad y, en ese preciso instante, uno de los dos chicos que estaba esperando para pasar al salón principal salió corriendo del local. Según el hombre, este tipo de incidentes ocurren diariamente, subrayando que Barcelona se volvió una ciudad extremadamente insegura.

Daniela concluye su video lanzando una advertencia a todos aquellos que planean visitar la ciudad próximamente: “Tengan mucho cuidado porque te quitan todo de los bolsillos. Si vas a ir, disfrutalo mucho, pero ten cuidado, no te confíes de dejar el celular directamente en la mesas. Ten siempre tus cosas contigo”. Este relato generó un debate en redes sociales sobre la seguridad en en la ciudad, con numerosos usuarios compartiendo sus propias experiencias y precauciones para evitar ser víctimas de robos.

Daniela, una joven que estaba de paseo por Barcelona, relató su desafortunada experiencia mientras intentaba cenar en un restaurante céntrico con buenas reseñas.

El video tuvo más de 600 mil reproducciones y superó los 13 mil likes. “No solo en Barcelona pasa, en cualquier parte del mundo”, “Yo vivo en Barcelona y nunca me han robado, fui a París de vacaciones y vi 2 robos”, “Hace dos semanas que regresé de Barcelona y fue horrible, lo peor que me pasó es que un señor me comenzó a seguir por la Barceloneta y como yo viajo sola tuve que pedir ayuda a una familia”, “No sólo Barcelona es también Francia, Italia NY, Roma y muchos lugares más, es más seguro ir a Latam”, “A nosotros nos robaron en el lobby del hotel”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.