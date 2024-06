Le prohibieron el ingreso a una catedral por su vestimenta y los tatuajes y dejó su descargo en las redes

El video tuvo más de 80 mil reproducciones y generó debate entre los usuarios (@gigi_abeleira)

Una joven compartió un video en TikTok donde critica la decisión del personal de seguridad de la Catedral de Sevilla de no permitirle la entrada debido a su indumentaria. Gigi, quien se encontraba haciendo turismo en la capital andaluza junto a su padre, fue rechazada por llevar un top atado al cuello.

La creadora de contenido relató que, en un día en que la temperatura alcanzaba los 39 grados, decidió vestir con ropa ligera sin prever que sería motivo para no permitirle la entrada al lugar de culto. “No me dejaron entrar a la iglesia, me dijeron que así no podía entrar, que me tenía que tapar”, expresó indignada en el vídeo que ya cuenta con 80.000 visualizaciones y 3.500 me gusta.

Para su sorpresa, mientras esperaba a que su padre terminara la visita, observó a una joven que salía de la catedral con una vestimenta similar, aunque sin tatuajes. “Iba con un top igual pero en blanco y sin tatuajes”, comentó Gigi, insinuando que sus tatuajes pudieron haber influido en la decisión de vetarla.

En los comentarios del clip, muchos usuarios explicaron que la normativa de vestimenta en las iglesias católicas de Europa suele exigir ropa que cubra los hombros, las rodillas y zapatos cerrados. Sin embargo, otros aprovecharon para hacer comentarios divertidos sobre la situación, destacando uno en particular: “Los santos no iban a soportar tanto flow”.

La chica relató que decidió vestir con ropa ligera sin prever que sería motivo para no permitirle la entrada al lugar.

“¡No vengas en agosto! Que llegamos a 45 grados”, “Es por que te puedes quedar pegada en el imán que tiene la puerta”, “Yo vi un cartel afuera que lo ponía prohibido top y pantalón o falda corta y me quedé”, “Por cierto, cuanto menos ropa más calor. Si te das cuenta la gente que vive en países de mucho calor van de largo”, “Aprovechá que están los ACDC en Sevilla, ahí sí que no tendrás problema de ir con top y tatoo”, “Y claro amiga, vas en corpiño qué esperabas jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.