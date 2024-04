Registró el último día de su papá como tripulante de cabina y causó emoción en su despedida

El video generó conmoción en los usuarios (TikTok: @fer_navarrocanta)

En un emotivo video que tocó los corazones de millones de usuarios, Fernanda Navarro, una usuaria de TikTok en México, capturó el último vuelo de su padre, Javier Navarro, como tripulante de cabina, marcando el final de una era tras 40 años de dedicación en los cielos.

El video, que rápidamente se viralizó, acumulando más de ocho millones de reproducciones y cerca de un millón de “me gusta”, muestra a Javier realizando sus últimas tareas a bordo con la misma pasión y profesionalismo que lo caracterizaron durante cuatro décadas. Las imágenes captan al hombre mientras cierra las compuertas del avión y realiza las instrucciones de seguridad.

El clímax del video llega cuando el capitán del vuelo y otros miembros de la tripulación dedican unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a Javier, destacando su compromiso y amor por su profesión. En ese momento, la emoción se apoderó del ambiente y, según reveló Fernanda en su publicación, fue imposible contener las lágrimas y seguir grabando.

El conmovedor retiro de un sobrecargo tras 40 años de servicio capturó el corazón de millones en TikTok

El homenaje culminó con Javier recorriendo los pasillos del avión, mientras los pasajeros le brindaban un aplauso en reconocimiento a su carrera. Asimismo, también se encontraba su mujer en el vuelo, a quien le dio un beso.

Fernanda, al compartir estas conmovedoras escenas en TikTok, acompañó el video con unas palabras que reflejan la dualidad del momento: “Uno de los días más felices y tristes de mi vida”.

En tanto, la historia de Javier también tocó los corazones de los usuarios que se vieron conmovidos con el clip. “Volé una vez con él, yo iba llorando porque me terminó mi novio y me dijo ‘animo, usted puede´”, “Me tocó conocerlo en México y de verdad es una excelente persona”, “No estoy llorando, se me metió un papá de una desconocida en el ojo” y “Quiero que mis hijos en el futuro me vean en mi último día”, son algunos de los mensajes.