Fue a una fiesta, sufrió un calambre muscular y un desconocido la ayudó: “Así empiezan las historias de amor”

En la Feria de Abril de Sevilla, un gesto de generosidad y amabilidad enterneció a los usuarios de TikTok y el video se volvió viral en la plataforma china.

Noelia Riveiro, conocida como @noeliariveiro__ en las redes, compartió un clip en el que se puede ver a un desconocido ayudándola con un masaje en el gemelo mientras ella estaba sentada en la calle. Sin dudarlo, el hombre brindó su ayuda, y al finalizar el masaje, continuó su camino mientras Noelia se mostraba agradecida y riéndose.

El gesto desinteresado y espontáneo de este hombre no pasó desapercibido. Noelia decidió pedir ayuda a través de las redes sociales para encontrar al misterioso chico con el que se terminó sacando una foto. “Esto merece la pena que lo vean entero, TikTok encuentra a este chico, por favor”, escribió la joven en su cuenta.

Gracias a la viralización del video, que acumuló más de 1,8 millones de visualizaciones, la búsqueda tuvo éxito. El hombre fue identificado y se puso en contacto con Noelia a través de los comentarios, lo que dio lugar a un encuentro virtual entre ambos. “Ya lo tengo gracias a TikTok”, escribió Noelia en un comentario.

El video obtuvo más de 120 mil likes y superó los 500 comentarios. “La novia de él viendo este video jajaja”, “El desconocido es de mi pueblo jajaja”, “Y así surge una bonita historia de amor”, “Así es como conocí a vuestro padre”, “Ese chico se merece una cita. Pocos se esfuerzan tanto”, “Qué lindo chico, por favor”, “A ese bombón le dejo que me quite hasta los tendones”, “Y así empezaron mis abuelos jaja”, “Jajajaja adoramos a la gente así”, “Muy bien, no todos los hombres somos iguales por ayudar. Eso es ser un caballero”, “Así empiezan las historias de amor”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.