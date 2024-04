“¿Es real?”: conoció a una joven rumana por fotos y su visita al país lo sorprendió por completo

El video se viralizó en las redes sociales (Instagram: elwandiioficial)

Un video compartido por el usuario de Instagram conocido como @elwandiioficial generó revuelo en la comunidad digital, luego de que el joven documentara su encuentro con una rumana que solo conocía por fotos.

En el clip, Wandi muestra su encuentro con una chica rumana que viajó a Argentina con la intención de conocerlo en persona. El hecho comenzó con la expresión de incertidumbre del protagonista: “No sé con qué me voy a encontrar, no tengo idea. Quiso venir para conocerme”, compartió, mientras se preparaba para encontrarse con alguien a quien hasta ese momento solo conocía a través de imágenes y mensajes.

La tensión y la ansiedad eran palpables a medida que el joven se dirigía al aeropuerto de Ezeiza. Su nerviosismo aumentaba y no pudo evitar expresar su inquietud: “Es muy raro todo esto”, admitió ante la cámara. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando recibió un mensaje que indicaba que la rumana estaba bajando del avión.

El encuentro se volvió viral en las redes sociales (Instagram)

Finalmente, se encontró cara a cara con la chica. Su primera reacción fue de asombro, seguido de una broma: “¿Es real?”. La joven de Rumania, demostrando fluidez en español, irradiaba simpatía mientras abrazaba a Wandi y compartía su entusiasmo por estar en Argentina: “Es todo muy surrealista, les iremos contando la aventura”.

El video que captura este encuentro ganó rápidamente popularidad en las redes sociales, acumulando miles de “me gusta” y una oleada de mensajes de apoyo por parte de los usuarios. “Estás representando a Argentina”, “Hoy en día es difícil conectar con alguien, quién quiere puede” y “Cosas que no te van a pasar en tu p... vida”, son algunos de los mensajes.

A pesar del encanto y la espontaneidad del encuentro, no se puede afirmar por completo la autenticidad del evento, ya que en las redes es muy delgada la línea entre la realidad y la ficción. En ese sentido, no es raro que surjan dudas sobre la veracidad de situaciones aparentemente fortuitas como esta, pese a la credibilidad que le otorgan los seguidores.