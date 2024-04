Un vendedor ambulante increpó a un hombre en un bar de Puerto Madero y la violenta escena se hizo viral

El video se viralizó en las redes sociales (X: @HippiesConOsde)

En las calles de Puerto Madero, en Ciudad de Buenos Aires, un suceso inesperado captó la atención de los presentes y se volvió viral en cuestión de horas. Un enfrentamiento entre un vendedor ambulante y un joven cliente fuera de un bar dejó a muchos espectadores atónitos.

Todo comenzó cuando el vendedor de medias, visiblemente molesto por la supuesta negativa del joven a comprar sus productos, lo abordó con agresividad. “¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablás así?”, fue la pregunta que desencadenó la tensa situación. Ante esta confrontación, una mujer que se encontraba en la mesa intentó mediar y calmar los ánimos, pero sus esfuerzos fueron en vano.

El vendedor, identificado por su gorra dada vuelta y supuestamente solicitando la suma de 1.000 pesos, amenazó con darle una puñalada y continuó recriminando al joven, alegando una falta de respeto. La discusión escaló rápidamente cuando el vendedor lanzó un manotazo hacia el joven, quien reaccionó moviendo su silla y adoptando una postura defensiva.

Una dura confrontación entre un vendedor ambulante y un joven en plena calle en la Ciudad de Buenos Aires (X)

En medio de la tensión, la mujer, quien se presume ser la novia del joven involucrado, intervino para evitar que la disputa se convirtiera en una pelea física. Sus esfuerzos lograron contener la situación, limitando el conflicto a fuertes intercambios verbales.

El incidente fue capturado en un video compartido en TikTok por el usuario @aiden.rz, quien se convirtió en testigo privilegiado de la escena. Sin embargo, el clip ya no se encuentra en dicha plataforma, aunque sí esta presente en otras redes sociales, donde los usuarios dejaron sus opiniones sobre el altercado.

“Lamentable”, “Por eso no hay que sentarse afuera”, “El dueño del local deja que maltraten a sus clientes” y “Cuando agreden a una persona, todos deberían acercarse si no es para separar al menos para demostrar que el agredido no está solo”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.