Mostró la casa que compró por un euro en Italia, explicó todo lo que debería arreglarle y sorprendió en las redes

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @yasminarakibrequena)

En un mundo donde los precios inmobiliarios pueden parecer astronómicos, una joven usuaria de TikTok sorprendió a sus seguidores al revelar que adquirió una casa en un pueblo de Sicilia, Italia, por el simbólico precio de un euro. Yasmina Rakib Requena, conocida en la plataforma como @yasminarakibrequena, compartió en un video el emocionante proceso de adquisición y las características de su nueva propiedad.

“Me he comprado una casa por un euro. Es antigua, de pueblo, está para reformar y hay que entender que se vende por un euro”, expresó Yasmina al iniciar su relato, dejando atónitos a sus seguidores con esta increíble oportunidad.

La casa, según mostró en el clip, consta de cuatro plantas y ofrece vistas impresionantes a una sierra local. Sin embargo, Yasmina fue franca al admitir que la propiedad requiere una considerable cantidad de trabajo de renovación. “Se venden casas por un euro. Me ha costado ese euro, 490 euros de gestión inmobiliaria y 2500 el notario”, explicó, revelando los costos adicionales asociados con la compra.

Una casa por un euro: la historia de Yasmina Rakib Requena desafía los límites del mercado inmobiliario (TikTok)

A lo largo del recorrido por su nueva residencia, Yasmina destacó que todas las áreas, desde las habitaciones hasta la cocina y los baños, necesitan ser reformadas. Incluso mencionó que el techo y el sótano también requerirán atención.

Lo más sorprendente de esta historia es que, aunque pueda parecer inusual para algunos, la venta de casas por un euro no es exclusiva de Italia. La mujer hizo hincapié en esto al afirmar: “En España que esto no se haga o no se conozca no significa que no exista, se venden, sé que es chocante, pero abrir la mente”.

El video se volvió viral en TikTok, donde acumula más de un millón y medio de reproducciones y alrededor de 150.000 “me gusta”. Asimismo, los usuarios dejaron miles de opiniones en la sección de comentarios: “Soy argentina y leí que esas casas se venden a ese precio porque los jóvenes no quieren quedarse en esos pueblos”, “Si te gastas 35.000€ en reformas sigue siendo barato” y “No te creo que cueste un euro”, son algunos de los mensajes.