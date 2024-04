Una profesora intentó responder con humor a un comentario de sus alumnos pero nadie se rio: “Me sentí muy mayor”

Al realizar la broma, la profesora se encontró con una respuesta inesperada: el completo silencio de sus estudiantes (iStock)

En una reciente publicación que logró capturar la atención de la audiencia digital, una docente española compartió un momento particularmente revelador sobre la brecha generacional existente entre ella y sus alumnos. Al intentar ejercer un momento de humor en clase, mediante una referencia a una conocida canción de Nek de 1997, la profesora se encontró con una respuesta inesperada: el completo silencio de sus estudiantes.

“Ayer, pasando lista en clase, mis alumnos me dijeron: ‘Laura no está’. Yo respondí: ‘Laura se fue’, e hice una pausa dramática. Ninguno sonrió. No sé si porque no les hizo gracia, o porque no lo entendieron. Me sentí muy mayor”, relató la docente, evidenciando no solo una desconexión cultural sino también generacional.

La situación refleja un fenómeno más amplio de cómo las referencias culturales que fueron omnipresentes para ciertas generaciones parecen evaporarse en el aire para las nuevas. El tema de Nek, “Laura no está”, que disfrutó de gran popularidad en su momento, parece no resonar en absoluto con la generación TikTok, quienes están expuestos a un espectro musical muy diferente. Este episodio, que la docente compartió en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), acumuló rápidamente un millón y medio de reproducciones, más de 60 mil “me gusta” y cientos de comentarios, señalando la masiva resonancia de la anécdota.

Otros educadores salieron a la luz para compartir situaciones similares, evidenciando que este no es un caso aislado sino más bien un reflejo de los desafíos que enfrentan al intentar conectar con sus estudiantes a través de referencias culturales. “También he hecho la broma del ‘Laura no está’ y jamás han reaccionado mis alumnos de secundaria o preparatoria”, compartió otro docente, sumándose al sentimiento de distancia generacional expresado por la profesora original.

La nostalgia y el impacto cultural de ciertas canciones parecen disiparse rápidamente frente a la velocidad con que las nuevas generaciones adoptan y evolucionan sus propias culturas e identidades.

Esta situación llamó la atención no solo por la constante evolución de la cultura popular sino también por el desafío inherente en la enseñanza: conectar con los alumnos en un terreno común. A medida que los docentes buscan puntos de contacto relevantes con sus estudiantes, episodios como estos sirven de recordatorio sobre la importancia de actualizar constantemente sus métodos y referencias para conectar efectivamente con las nuevas generaciones.

“El primer síntoma de vejez es no reconocer la existencia de un cambio generacional”, “Yo les dije a mis sobrinos, ‘coman espinaca como Popeye’, ellos: ‘¿quién es ese? jajaja”, “Lo bonito que hubiera sido que alguien dijera ‘Laura se escapa de mi vida’”, “No lo saben. En mi oficina, alguien dice ‘Laura no está' y el resto canta ‘Laura se fue’”, son algunos de los mensajes de los usuarios en la red social de Elon Musk