Tomó por error un tren fuera de servicio; viajó más de una hora y grabó un video desesperado sin saber qué hacer

“Me he subido en Córdoba para hacer el cambio hacia Madrid y estoy en un tren vacío”, narró el joven (@originalganga)

En un peculiar episodio que se hizo viral en las redes, un joven usuario de TikTok, vivió una insólita aventura al abordar por error un tren de Renfe, la empresa de transporte ferroviario de España, que no estaba en servicio. Ferni, como se identifica el chico, inició su travesía en Córdoba, con el propósito de realizar un cambio hacia Madrid. Sin embargo, se encontró en una situación inesperada al darse cuenta de que estaba completamente solo en el tren, el cual, según indicaba la señalización interna, no prestaba servicio. “Me he subido en Córdoba para hacer el cambio hacia Madrid y estoy en un tren vacío”, narró el joven, manifestando su asombro y confusión.

A medida que Ferni, conocido como @originalganga en la red social, compartía su experiencia en el video, señaló que había intentado, sin éxito, comunicarse con la empresa de trenes. Según su relato, los teleoperadores no tomaron en serio su situación, colgando el teléfono en dos ocasiones porque pensaron que se trataba de una broma. “El tren está vacío y en el cartel este pone que el tren no presta servicio. No hay nadie. ¿Qué hago?”, expresó angustiado, mientras señalaba que, según lo que veía en el mapa, se dirigía hacia Madrid.

Ante la difusión del video en TikTok, muchos usuarios reaccionaron con sorpresa y no tardaron en ofrecerle consejos y posibles soluciones. Algunos sugirieron la idea de dirigirse al conductor de cabina para explicar su peculiar situación, mientras que otros afirmaron que usualmente hay tripulantes de cabina a bordo que podrían asistirlo.

La publicación no solo capturó una situación insólita sino que también resonó ampliamente en la plataforma, acumulando 1,5 millones de reproducciones. Además, generó más de 67.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios de usuarios tanto sorprendidos como divertidos por la singular experiencia del joven. Este suceso no solo refleja una peculiar anécdota en el sistema ferroviario español sino que también subraya la manera en que las redes sociales pueden servir de puente para divulgar y encontrar solución a situaciones inesperadas.

Se encontró en una situación inesperada al darse cuenta de que estaba solo en el tren y ahí descubrió su equivocación

La difusión de este video resalta no solo cómo un simple error puede dar lugar a una aventura no planificada, sino también la importancia de la comunicación efectiva entre los pasajeros y las empresas de transporte. Este incidente provocó una mezcla de reacciones entre el público y sirvió como recordatorio de las situaciones inesperadas que pueden surgir en los viajes cotidianos.

“Tranquilo que vas a Hogwarts”, “¿No será un sueño? Yo tuve uno parecido”, “Verás la luz al final del túnel”, “Dale recuerdos a Harry Potter”, “Yo sé de uno que le pasó lo mismo y paró el tren en Tenerife. Llama enseguida y dilo”, “Amigo, no he visto ninguna peli que empiece así y termine la cosa bien”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de la red social.