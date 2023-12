Una joven chilena visitó Argentina y relató el choque cultural que vivió: “Estamos super cerca pero hacemos las cosas muy distinto”

El video de la joven tuvo más de 200 mil reproducciones en la red social (@barbara_haruno)

Bárbara, una ciudadana chilena, recientemente desembarcó en tierras argentinas y compartió sus notables impresiones culturales a través de la plataforma TikTok. Su relato sobre las diferencias entre Chile y Argentina se viralizó rápidamente, capturando la atención de una audiencia global.

Te puede interesar: “Soltó todo su repertorio”: los mensajes de voz para conquistar a una chica que se hicieron virales

Entre los choques culturales que experimentó, uno de los más destacados fue el contraste entre las llaves utilizadas en ambos países. En Argentina, se sorprendió al encontrar llaves antiguas y pintorescas, en marcado contraste con las llaves más modernas que utiliza en su tierra natal.

Sin embargo, destacó que el asombro más grande se produjo al presenciar el consumo de alcohol en la vía pública, incluso en presencia de la policía. Esta experiencia la llevó a destacar la sensación de una mayor libertad en Argentina en este aspecto, en comparación con Chile.

Te puede interesar: Una grafóloga analizó la personalidad de una persona según su firma y sorprendió en las redes: “Huye de alguien así”

La dinámica del tráfico y la precaución al cruzar la calle también dejaron una fuerte impresión en la turista. En Argentina, Bárbara describió una experiencia aterradora al intentar moverse por las calles, ya que notó que los conductores, a diferencia de Chile, no respetan tanto a los peatones.

El relato de la joven sobre estos choques culturales generó un debate en las redes sociales, poniendo de manifiesto las particularidades sociales y conductuales entre Chile y Argentina. “Mi mente no para de pensar en Buenos Aires”, escribió en el video que se viralizó en TikTok.

La chica enumeró todas los aspectos de la Argentina que le parecieron distintos a su país

El video de la chica obtuvo más de 200 mil reproducciones en la red social. “Las llaves en Argentina son modelos franceses y europeos. Las de los demás son como las de Estados Unidos”, “Mi choque cultural fue que los meseros no anotan nada y me estresaba mucho”, “Me da risa que todos mencionen las llaves siempre”, “Mi choque cultural fue que aplaudieran durante todas las canciones del recital de Taylor Swift, incluso en las tristes”, “A mi me pasó lo mismo pero al revés. Estuve un mes en Chile y el choque fue fuertísimo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la plataforma.