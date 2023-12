Su jefe le negó las vacaciones y ella hizo que la suspendan para irse: “Ya tenía mi viaje todo pago”

El video tuvo más de 600 mil reproducciones y recibió cientos de comentarios de los usuarios de TikTok (@moral.less31)

En las redes sociales, una historia inusual pero viral capturó la atención de los usuarios en los últimos días. Se trata de una empleada que, después de que su jefe le negara unos días de vacaciones, tomó medidas extremas para asegurarse de disfrutar de su merecido descanso.

En un video compartido en TikTok, se puede ver a la joven, que se encuentra en la sala de abordaje de un aeropuerto, narrando su plan para lograr unas vacaciones a pesar de la negativa de su empleador. En sus propias palabras, la empleada expresó: “Chamacos, imagínenme siendo mi jefe, que no me quiere dar vacaciones, y hago que me suspendan y de todas formas me voy de vacaciones”.

¿Cómo logró llevar a cabo este inusual plan? La respuesta se encuentra en las políticas de su lugar de trabajo, que establecen que ciertas violaciones pueden resultar en suspensiones temporales. Sin embargo, ella ya tenía sus planes con un viaje completamente pago y no estaba dispuesta a renunciar a él. Explicó: “En mi trabajo tenemos pólizas que, si las rompes, te suspenden ciertos días o semanas, y ya tenía mi viaje todo pago. No iba a perder mi dinero, así que me fui de todas formas”.

Durante su estancia en la playa, su jefe intentó comunicarse con ella, pero su respuesta fue clara: no estaba dispuesta a interrumpir sus vacaciones. “¿Quiere que deje mis vacaciones y me regrese? Obviamente no, no lo iba a hacer. Yo estaba en la playa disfrutando de mis vacaciones, estaba aprovechando el todo incluido, claro que sí”, aseguró. En uno de sus comentarios del video que tuvo más de 600 mil reproducciones la mujer explicó: “Creo que todas hemos pasado por algo similar pero nadie lo dice en voz alta”.

La mujer contó cómo ideó su plan y qué le dijo a su jefe para poder irse a la playa

“Yo la apliqué para ayudar a una compañera, necesitaba un permiso y se lo negaron y la suspendí el día que necesitaba jaja”, “Bien hecho hermana jajaja”, “Donde hay boleto, no manda jefe”, “Algo así hice y una semana después de que regrese de vacaciones me echaron jajaja”, “Yo ya tenía tickets comprados y Airbnb pago, no me las dieron, y renuncié”, “No me dieron vacaciones de última hora y me tomé una pastilla qué me da alergia y me incapacitaron... Hinchada pero en la playa jaja”, “Yo aseguré que si no me las daban renunciaba y las aprobaron”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.