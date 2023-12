La gata de una familia cazó a una rata pero quedó viva y desató un caos en el hogar

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @valumpee)

Un día tranquilo en familia se convirtió en un escenario de caos cuando la gata de la casa atrapó a una rata, pero el inusual giro de los acontecimientos dejó a todos boquiabiertos. El incidente, capturado en un video publicado en TikTok por la usuaria @valumpee, rápidamente se volvió viral, acumulando más de 400.000 reproducciones y desatando una ola de reacciones en la red social.

La grabación comienza con la afirmación de una mujer que informa que la gata había capturado a una rata. Sin embargo, la situación cambió cuando el roedor de gran tamaño, lejos de sucumbir, siguió vivo y comenzó a moverse por la casa. El desconcierto y el pánico se apoderaron rápidamente de la familia, como se evidencia en los gritos y la confusión capturada en el video.

“La rata está viva y se me va a meter en el quincho. Alguien tiene que bajar la cortina”, exclamó visiblemente asustada una mujer no identificada en el video. La situación se complica aún más cuando la rata, aparentemente desafiante, se deslizó, provocando un coro de gritos de alarma y dejando una frase memorable: “Se metió abajo del lavavajilla, la c... de mi hermana”.

El gato de la familia provocó un revuelo al atrapar a una rata. (TikTok)

Hasta el momento, la usuaria de TikTok que compartió el video no publicó ninguna actualización sobre la resolución del incidente. La incertidumbre y la curiosidad dejaron a los espectadores ansiosos por conocer el desenlace de esta peculiar saga.

El video, que acumuló más de 15.000 “me gusta”, se convirtió en el epicentro de la atención en TikTok, generando una cascada de comentarios en la sección de la publicación. Los usuarios expresaron sus reacciones ante la situación tragicómica, compartiendo risas y solidaridad con la familia atrapada en este escenario inusual.

“Es una rata, no un cocodrilo”, “Mi gato me traía las ratas a la noche por la ventana y me las ponía en la cama”, “Es más grande que el gato” y “Es un obsequio de los felinos”, son algunos de los mensajes de los usuarios.