Multaron a turistas argentinas en un tren a París y una mexicana apuntó contra ellas: “Están haciendo su trabajo”

Las turistas viajaban por Francia sin el billete adecuado para el tren que las dirigía a París (@bonjourdiana)

Un grupo de turistas argentinas sufrió una multa al viajar por Francia sin el billete adecuado para el tren que las dirigía a París. El incidente quedó registrado en un video que una de las jóvenes compartió en Tiktok, mostrando a las chicas, que estaban tomando mate cuando apareció el inspector, abonando 35 euros cada una sin comprender la razón de la sanción, mientras que el guardia intentaba explicarles la situación en inglés.

Te puede interesar: Un shopping realizó una imponente presentación de su árbol navideño pero sólo recibió críticas

El video se hizo viral y alcanzó a la influencer @bonjourdiana, una mexicana residente en París, conocida por sus consejos de viaje, quien añadió una reacción y una explicación al clip. Diana señaló que los viajeros deben asegurarse de comprar el billete correcto para la zona a la que se dirigen y validar siempre sus tickets. Resaltó que las argentinas no cumplieron con las normativas del transporte público francés, y al no validar su billete, la multa era procedente, asegurando que se trata de personal que, lejos de estafar, simplemente “está haciendo su trabajo”.

La influencer reiteró la importancia de que los turistas se informen sobre las reglas del transporte público en sus destinos de viaje, aclarando que a menudo difieren de las de su país de origen.

Te puede interesar: El insólito relato de una joven mientras su cita llevaba más de 40 minutos hablando con la exnovia por videollamada

El video se hizo viral con más de 780 mil reproducciones, 35.000 “me gusta” y miles de comentarios de usuarios de la red social china, muchos de ellos cuestionando la actitud de las argentinas y hasta criticando al país.

Además, se generó un debate con usuarios que compartieron situaciones similares de desconocimiento que también merecieron multas. La discusión demostró la división de opiniones entre los internautas sobre el comportamiento y la información turística.

El video muestra cuando el inspector les cobra 35 euros a cada una, algo que las chicas consideraron una “estafa” (Captura video)

Las jóvenes, mientras tanto, asumieron la multa impuesta demostrando su desconcierto ante la situación, que según sus palabras grabadas en el video inicial, las tomó por sorpresa. Este suceso pone de relieve la importancia de comprender y respetar los protocolos locales para evitar malentendidos y sanciones durante los viajes internacionales.

Te puede interesar: Una pareja firmó un “contrato” para evitar infidelidades en la relación y el video se hizo viral

“Pensé que la multa era porque estaban tomando mate”, “A mí también me multaron y no decían las reglas, y tengo familia en París y les pasó lo mismo... igual, dato: si reclamás te lo devuelven”, “Son de ‘hambrientina’ qué esperaban”, “Tenían q ser argentinas”, “Siempre escucho esos errores en París , el problema es la ciudad que no tiene claro la forma de comprar”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.