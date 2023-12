Una joven mostró el invento de su abuelo y se hizo viral: “No domina el mundo porque está jubilado”

El video tuvo más de 900 mil reproducciones en TikTok y superó los 30 mil likes (@quimqueen01)

En una era digital donde la creatividad no tiene límites, un hombre se volvió viral en TikTok gracias a un ingenioso invento que dejó a miles de usuarios completamente sorprendidos por el resultado. La joven usuaria Quimey Bisignano compartió el divertido momento en la popular plataforma de videos cortos, desvelando el talento y la inventiva de su abuelo.

En el video viral, que superó las 900 mil reproducciones y acumuló más de 30 mil likes, se puede observar al abuelo de la joven apoyado contra la reja de una ventana, disfrutando de la tarde sentado en lo que parece ser un banco improvisado. La chica subió su creativo asiento a las redes y escribió: “no domina el mundo porque está jubilado”.

Quimey grabó con orgullo el invento de su abuelo: una tabla de madera unida a unas barras de metal para crear un asiento casero. La simplicidad, eficacia y comodidad de esta creación para pasar un rato en la vereda de su casa, despertó la admiración de los espectadores, quienes no escatimaron los elogios hacia el ingenio del abuelo.

El video obtuvo más de 900 mil reproducciones en TikTok y superó los 30 mil likes. “Jajaja un crack, chusmear parado ni da, su carita de felicidad lo es todo”, “Patente urgente para eso, es muy genio”, “Añadí la mesita para el mate y es un bum”, “Que no lo vea mi vecina”, “Re orgullosa de su abuelo... Notable”, “Que comience a vender para los chusmas y lo patente urgente”, “¡Qué lindo es este momento! Disfrutá cada sonrisa con tu abuelo, No domina el mundo porque tiene que dormir la siesta, él no domina el mundo porque no quiere, un genio, argentino tenía que ser”, escribieron algunos de los usuarios de la red social.