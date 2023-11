El vendedor de un local de ropa relató la inesperada situación que vivió con la madre de un cliente y se hizo viral

Su video tuvo más de 600 mil reproducciones en la red social china y superó los 90 mil likes (@unay_ferrer_)

En el mundo de las redes, las anécdotas inusuales suelen ser moneda corriente. Unay Ferrer, un joven español usuario de TikTok, compartió recientemente una historia que dejó a sus seguidores boquiabiertos. El creador de contenido, que comparte curiosas vivencias de su vida cotidiana, publicó una situación surrealista que sucedió mientras trabajaba en una tienda de ropa que logró la atención de todos sus seguidores.

En su último video, Unay relató cómo una madre y su hijo se presentaron en el comercio y le pidieron algo que iba más allá. Después de que el joven se probara algunas prendas, la madre, con una actitud extraña, quiso saber su opinión sobre cómo le quedaba la ropa a su hijo: “Pues muy bien, le queda bien”, respondió Unay. Pero la madre persistió: “Ya, ¿pero a ti te gusta?”.

La situación se volvía cada vez más desconcertante cuando la madre sugirió algo inesperado: “Tú que entiendes, puedes meterte con él y aconsejarle”. Unay, en un estado de perplejidad, se negó a la sugerencia inicial de la madre de entrar en el probador con el joven. Como señala en su publicación, el pedido tenía una doble intención e iba más allá de una situación netamente laboral.

A pesar de su negativa, la madre continuó insistiendo hasta que finalmente reveló sus intenciones: “Si no te lo digo, reviento, le gustas a mi hijo y él no te lo va a decir”.

Sin embargo, la madre no se detuvo allí y continuó preguntando si le gustaba su hijo y si estaría dispuesto a darle su número de teléfono. El joven, absolutamente incómodo, se negó a proporcionar su número, ya que le explicó que estaba en su lugar de trabajo y respetaba las normas establecidas.

La madre no se rindió y le preguntó a qué hora salía del local, insinuando que planeaba visitarlo en su casa. Estas interacciones inusuales dejaron a Unay en estado de shock.

Después de su jornada laboral, el chico se sorprendió aún más al descubrir que el joven lo seguía en Instagram, a pesar de no haber revelado su nombre ni ningún otro dato personal.

El chico contó cómo fue abordado por una mujer mientras estaba trabajando

Su video tonuvo más de 600 mil reproducciones en la red social china y superó los 90 mil likes. “Te digo yo que le has gustado mas a la señora que a su propio hijo”, “La gente está tan mal”, “La película que se montó la señora, ¿Te imaginas que el chico está viendo el video?”, “Si el chico es guapo y la suegra es así de divertida acepta. Son todo ventajas”, “Necesito saber si pasó algo más”, “Me encanta, pero es un problema serio, algunos clientes te causan una incomodidad increíble”, “Ahora necesito saber cómo sigue la historia, esa señora es peor que mi amiga}. Te ganaste una suegra sin saberlo”, “La mujer,: no soy tímida ni a palos”, “Pobrecito, lo que has tenido que pasar jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.