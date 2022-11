Una periodista publicó una selfie en la que se observa de fondo un accidente y explotaron las redes

Publicó una selfie en la que se observa de fondo un accidente y explotaron las redes (@LizHernandezE)

“¡Buen día, buen viernes!”, escribió en un tuit con una selfie la periodista mexicana Lízbeth Hernández, de FOROtv. Lo que parecía una foto como tantas otras de las que suele compartir en su cuenta, se transformó en un escenario para el debate. Lo que sucedió es que de fondo se podía ver un accidente ocurrido en la colonia Valle Gómez, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde un tráiler que circulaba a exceso de velocidad, impactó contra un árbol.

Incluso, la joven subió el video del incidente a su cuenta @LizHernandezE y expresó: “Así quedó este tráiler luego de impactarse contra un árbol en Circuito Interior y Mellado, en la Colonia Valle Gómez. Dos personas que iban caminando la libraron. Del conductor nada se sabe”.

Los usuarios de Twitter no le perdonaron que se tomara una selfie ante semejante escenario

Evidentemente antes de salir al aire había decidido posar para sus seguidores pero, el lugar no la benefició. Su saludo fue cuestionado por la mayoría de ellos que no vieron con buenos ojos que Lízbeth posara delante de semejante accidente. Los comentarios explotaron en cuestión de segundos: “Qué poco profesional esa selfie”; “Qué insensibilidad de persona”; “¿Nuevo meme de selfie en el ataúd?” o “Qué debe tener en la cabeza para desear buen viernes con esta imagen de fondo?”, fueron sólo algunos de la larga lista de comentarios que le dejaron los usuarios molestos por la foto matutina de la periodista.

Por su parte, Lízbeth Hernández decidió restarle importancia a la catarata de críticas y, luego de borrar el polémico tuit, compartió otro en el que aseguró que no hubo muertos, por lo cual “no hay tragedia”. “A ver : No hubo muertos, no hubo heridos, no hay tragedia. ¡No conduzcan a exceso de velocidad! Ya descansen”, concluyó.

Si bien las críticas parecen haber mermado un poco, todavía algunos usuarios no le perdonan lo que llaman “una gran falta de empatía”.

