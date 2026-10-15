La sombra de la inhabilitación de María Corina se cierne sobre la mesa de diálogo entre chavismo y oposición

Los jefes de las delegaciones del chavismo y la oposición, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, respectivamente, sentados frente a frente en la mesa de negociación que retomó su agenda este 14 de octubre. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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¿Jorge Rodríguez a cambio de María Corina Machado? La decisión de la administración de Donald Trump de levantar las sanciones que pesaban contra Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano mayor de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, genera todo tipo de especulaciones al coincidir con la reactivación de las conversaciones entre el régimen chavista y la oposición.

La delegación de la oposición ha declarado que vuelve a la mesa de negociación con el chavismo con un objetivo claro: “recuperar las instituciones, garantizar las libertades y abrir el camino hacia unas elecciones libres, justas y transparentes”.

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Este miércoles 14 de octubre comenzó el tercer ciclo del diálogo auspiciado por Estados Unidos. Si bien se tiene previsto que las partes concentren sus esfuerzos en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también asoma en la agenda el punto de las garantías y derechos políticos.

La inhabilitación política que pesa contra María Corina Machado es uno de los puntos más complejos de la mesa de negociación.

La oposición ha planteado públicamente que busca que se eliminen las inhabilitaciones políticas que afectan a dirigentes como María Corina Machado. Mientras siga vigente ese castigo, la premio Nobel de la Paz no podrá competir en ninguna elección en Venezuela.

El oficialismo ha utilizado las inhabilitaciones para anular a sus adversarios políticos. La exmagistrada chavista Bárbara César Siero, quien ocupó la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa del TSJ, denunció hace una semana que el régimen de Nicolás Maduro secuestró a sus dos hermanas y su cuñada -todos oficiales del Ejército- en diciembre de 2023 para presionarla con el fin de que ratificara la medida contra Machado.

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Tras la revelación de César Siero, Vente Venezuela -partido de la líder opositora- exigió el retiro inmediato de la inhabilitación. “La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión que, según reconoce la exmagistrada ahora denunciante, sólo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación”, expresaron a través de un comunicado.

El levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez por parte de Estados Unidos coincidió con la reactivación de la mesa de diálogo en Caracas. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, ha manifestado que “uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”.

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Machado ni siquiera ha podido volver a Venezuela, luego de salir de forma clandestina en diciembre de 2025 rumbo a Oslo, Noruega, para recoger el Nobel de la Paz. Su equipo dice que ha intentado regresar hasta en siete oportunidades, pero que no le han permitido el ingreso.

El régimen chavista niega que esté impidiendo su retorno, pero Delcy Rodríguez ha dejado claro que si entra a Venezuela, tendrá que responder ante la justicia.

Partidos

La oposición plantea que se revierta la intervención judicial contra sus partidos. El TSJ, controlado por el chavismo, impuso directivas desconociendo a los líderes legítimos de estas organizaciones y les arrebató sus símbolos. En esta maniobra también ha participado el Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo la inscripción y legalización de Vente Venezuela y otras agrupaciones políticas.

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“Es un hecho público y notorio que fuimos despojados de nuestras siglas políticas”, ha indicado Figuera, representante de Primero Justicia. Antes del inicio de este tercer ciclo de la negociación, la vocera opositora había subrayado que “sin partidos no hay democracia, estamos comprometidos con esa propuesta y sobre todo a acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político”.